新加坡近日發生了一起令人遺憾的事件，由於火化場職員的疏忽，誤讓其他逝者家屬將父親的骨灰取走，導致遺孀、女兒無法第一時間撿骨，因而心碎抱憾痛哭。對此，當局寄出了道歉信，並處分涉事職員，也將免除其3979令吉（約新台幣2.7萬元）的骨灰甕安置費。

根據馬來西亞媒體《中國報》的報導，陳女的父親於4日因心臟疾病逝世，並安排在8日上午送往新加坡北區萬禮火化場，不料在下午認領時，卻出現了誤領的狀況。

陳女提到，當時排在後面的其他逝者家屬都已經被叫號，他們卻遲遲等不到通知，直到上前詢問職員，才知道父親的骨灰被陌生人領走了。火化場隨即聯繫了領走錯誤骨灰的家屬，得知骨灰已遭安置，而陳女一家為了能在吉時內完成父親後事，只好趕緊驅車前往該處，並在上香後將骨灰取回，並回到原定的安置所進行儀式。

「要是對方已經把骨灰下葬，或是撒入海中或其他地方，我就連父親的骨灰都見不到了。」陳女悲傷地表示，在取回骨灰的整個過程中，火化場均未提供任何幫助，甚至匆匆趕到原定安置所時，因屆臨關門時間，該火化場也不願特別通融，多給家屬一點時間，導致他們只能簡單結束祭拜事宜，自行處理所有繁雜事項。

另外，陳女一家在取回父親骨灰時，骨灰已被裝在他人的骨灰甕中，還需要重新轉移至正確的容器，沒想到一打開骨灰甕，竟發現骨灰中竟被放入了數枚錢幣，這讓陳女及母親相當崩潰，認為骨灰已經遭到玷汙，更難過道「我們不是第一個觸碰父親骨灰的人，讓父親走得很不安心，真的很遺憾」。

對此，當地環境局證實了這起嚴重的疏忽事件，已向家屬表達歉意，該涉事職員將受紀律處分，也承諾事後會針對骨灰的認領設立額外措施。在事發2天過後，當局也表示會取消陳女父親的骨灰甕安置費，並會提供必要的協助。

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