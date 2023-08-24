海廢塑膠垃圾不僅危害海龜，就連魷魚也遭殃？近日一名日本網友分享，自己在砧板料理魷魚時，竟挖出像是塑膠一樣的「超長透明片」，讓他氣得直呼「無法原諒亂丟垃圾的人類」。此貼文一出就吸引了破百萬瀏覽數，也揭曉了「超長透明片」的真相。

這名日本的幼兒園老師在推特上發文，憤怒地表示「魷魚裡竟然有這麼大的塑膠」，並附上自己切開魷魚後，手持「超長透明片」的照片。不過，根據網友們的解答，這個「超長透明片」其實是魷魚的軟骨，並不是什麼塑膠垃圾。

對此，有不少曾料理過魷魚的人回應說「真的殺過，頭拖出來就能取出一塊完整的透明骨」、「真的漂亮，我前陣子也有拔」，而也有網友感到相當驚嘆，紛紛讚美道「一定很新鮮」、「超美的」、「這塊真的完美到像假的一樣」。

據網路上的資料顯示，魷魚軟骨由多種物質構成，包括水、多糖、無機鹽等等，也含有20%的甲殼素，可被提煉用於製造藥品、薄膜等原料，或其他工業上的用途。

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