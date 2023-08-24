英國英格蘭一名27歲女子，為了彌補行動不便、罹患阿茲海默症的84歲奶奶沒能出席婚禮的遺憾，便在婚禮舉辦的2個月後，穿上婚紗去療養院探望對方，以此與最愛的家人留下美好回憶。

根據《每日郵報》報導，漢娜（Hannah Macdonald-Ball）今年5月1日與交往6年的31歲婚禮攝影師男友詹姆斯（James Ball）喜結連理。而她的奶奶雖有出席2021年11月的訂婚典禮，2022年12月卻因罹患阿茲海默症，身體的健康狀況和行動能力越來越差，為此住進奧姆斯柯克（Ormskirk）的療養院，無法出席孫女的婚禮。

不過，就在大喜之日的2個月後，漢娜特地穿上婚紗去療養院探望奶奶，此舉也讓對方大吃一驚，誇讚眼前的孫女漂亮之餘，也為罹病不能出席婚禮頻頻道歉。對此，漢娜深感「每次去看望生病的家人，永遠不知他們會是什麼樣子」，並稱奶奶看見身為孫女的她穿起婚紗的樣子，真的非常高興，「這對我們來說真的很特別，也是一個美好的時刻。」

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