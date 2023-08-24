一名任職大英博物館（British Museum）超過30年的策展人，遭控2016年開始盜竊文物，將其放到網購平台eBay低價賤賣。此事一出，館方立刻將人開除，目前全案交由警方調查當中。

根據《每日郵報》報導，彼得希格斯（Peter Higgs）任職大英博物館策展人已有30年，管理超過10萬件地中海文物，同時還是大英博物館「文化遺產保護人（monuments men）」之一，卻被控與多件文物消失有關，其中多為不作公開展出、只供學術研究之用的珍藏品。

報導指出，彼得希格斯涉嫌盜竊文物，將其放到網購平台eBay賤賣，包括一件專家估值2.5萬到5萬英鎊（約新台幣101萬元到202萬元）的古羅馬寶石浮雕，卻被他以40英鎊（約新台幣1600元）低價出售。同時，這些遭指屬於大英博物館的珍藏品，起碼2016年甚至更早就在網站出現。

至於整起事件之所以被揭發，則是一名文物專家2020年在拍賣網站eBay看到，一個與大英博物館圖錄刊載極為相似的古羅馬寶石浮雕，以及具有千年歷史、刻有男子頭像的玉髓浮雕。

之後專家順藤摸瓜，找出名為「sultan1966」的賣家帳號，發現其與彼得希格斯的社群平台X（原稱Twitter）帳號同名，立刻通報大英博物館，另一方面聯絡賣家，對方極力否認就是彼得希格斯。

專家指出，大英博物館的主要珍藏品雖有登記在冊，仍有不少小型文物並未收錄官方網站的名單之內，外加尺寸較小攜帶方便、不易追溯，推測正是以上原因，成為不法分子下手的動機。

英國警方指出，目前全案仍在調查當中，暫未有人因此被捕。大英博物館透過聲明回應，目前已將彼得希格斯開除，承諾會再加強監管措施，確保相關事件不再發生。此外，相關消息一出，引發業界人士質疑館方保管文物的能力。

不過，彼得希格斯的兒子格雷格（Greg）駁斥，以上均為不實指控，父親根本沒有做出不法舉動，莫名被炒魷魚導致父親失去一半的收入，只能尋求親友救濟，「父親失去了工作和聲譽，我認為這不公平，他不可能做這種事。」

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