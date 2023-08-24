坦率與無禮，往往只有一線之隔。國外一名家庭主婦抱怨，媳婦講話過於直白，像是收到結婚禮物，卻對身為婆婆的她表示「我知道這不是妳花的錢」，後來竟又強調「難怪妳能做好一頓家常菜，因為妳一天都不必做其他事」。誇張的是，眼看婆媳衝突爆發，兒子居然一心護著妻子，怒罵母親「混蛋」。

原PO在論壇Reddit發文表示，自己今年39歲，由於丈夫事業有成，因此當起家庭主婦（SAHM），並在不到20歲之際生兒育女。不過，已從母親升格婆婆的她，卻對媳婦相當不滿。

原PO指出，當時滿懷興奮初見媳婦，得知對方也是事業有成的商業人士，特地贈送結婚禮物，並稱「我和我丈夫想要送妳」，結果媳婦卻說「只有妳丈夫，因為我知道這不是妳花的錢」，此時身為婆婆的她雖感震驚，為了兒子還是盡量維持風度。

之後經由長期相處，她卻對媳婦越發反感，理由則是對方過於直白的言詞，讓她屢屢難堪，而她雖對兒子提過此事，情況卻仍不得改善，媳婦的態度還是沒有收斂。原PO表示，曾對媳婦聊到自己是志願者，卻遭回應「那不是一份真正的工作，因為它不賺錢」，接著媳婦某天看到她親自下廚做的晚餐，竟又強調「難怪妳能做好一頓家常菜，因為妳一天都不必做任何事」。

此話一出，原PO頓時氣炸，並把將要裝盤的菜色當場丟掉，扭頭就對媳婦告知，講話若再不懂尊重，就快滾出她家，語畢作勢趕人，結果媳婦當場嚇哭。不料，兒子聞聲上前，居然一心護著妻子，並與原PO大吵一架，罵她「渾蛋」。

貼文一出網友相繼直呼「告訴妳的兒子，除非她道歉，否則他們不准回到妳家」、「妳的兒子和丈夫應該讓她知道，她不能這樣對妳」、「說出這些話被指責，她居然有臉大哭」、「我很好奇，妳兒子看上她什麼？怎麼會有人對長輩這麼不敬」、「丈夫對此有無表示任何意見？她真的很不尊重」。

原PO事後補充，其實就連丈夫也對媳婦頗有微詞，「我不得不拖著他去參加婚禮，這樣才不會破壞他和兒子的關係。」

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