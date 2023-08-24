位在呂宋島東北方的熱低壓，絕對是未來幾天必須嚴加看管的天氣系統，不排除直撲台灣！該低壓將發展成今年第9號颱風「蘇拉」，時間點落在25日，歐、美模式預估，「蘇拉」滯留打轉後會往台灣來，歐洲甚至做出「颱風中心登陸」的模擬，再進入台灣海峽。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，下周起熱帶系統從呂宋島東北方海域接近，東部水氣漸增、轉局部雨；下周二（29日）以後的天氣狀況，要看屆時熱帶系統怎麼走。

吳德榮指出，熱低壓預計25日發展成颱，根據歐洲及美國最新模式模擬，這個熱帶系統會先在呂宋島東北方滯留打轉5天，再撲向台灣；歐洲模擬「掃過台灣並進入台灣海峽」，美國模擬速度稍慢，但也來到門口了。

吳德榮提醒，由於是8天後的模擬，有其不確定性，模式會持續調整。但以目前的資料而言，其威脅「不可小覷」。至於另一個在關島附近的熱帶系統，對台灣無影響。

今起水氣逐日減少，但天氣持續不穩定，局部地區中午過後有雷陣雨，也不排除「大雷雨」機率，甚至伴隨劇烈天氣，應注意平地的急雨積水。今各地氣溫：北部23至36度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至37度。