大陸一名男子被何浪沖到隔壁市，無奈之下報警求助。（示意圖，與本文無關／Pexels）

大陸安徽省蕪湖市一名男子20日下水游泳，竟遭河浪沖到隔壁的宣城市。之後當地轄區派出所接獲報案，確認身著泳褲男子的身分之後，協助聯絡男子的朋友將他接回。消息一出引發熱議，網友直呼「這才是乘風破浪」。

根據陸媒《海峽網》報導，安徽省宣城市宣州區文昌派出所接到一通報案電話，一名男子表示，自己在蕪湖市曹家灣河灘下水，由於沒有注意水流變化，竟被河浪沖到宣城市和洲村的河灘，讓他傻眼。

警方獲報到場，看到男子只穿一條泳褲，確認男子身分、發現並未受傷之後，協助聯絡男子的朋友將他接回。警方呼籲，民眾游泳一定要在安全水域游泳，時刻觀察水流情況，慎防溺水事故。

消息一出引發熱議，網友紛紛直呼「這才是乘風破浪」、「不幸中的萬幸，人沒事就好」、「這不得被親朋好友茶餘飯後說十年」。此外，也有人表示，蕪湖市與宣城市部分區域隔河相望，僅有一道橋梁的距離，「河挺寬的水性不好或者沒力氣了是不大容易遊回去。」

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