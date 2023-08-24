男星林曜晟（原藝名博焱）去年確診在居家隔離期間和女友互毆，不但進了醫院更鬧上新聞版面，隨後雙方各說各話，他雖堅稱自己沒有家暴，事後雙方均被依妨害自由、傷害罪嫌，形象已然全毀，他也因此消失螢光幕前。時報周刊CTWANT上月底晚間在台北市南港區巧遇他與一名身穿迷彩褲、戴著迷彩帽的長髮女子約會吃飯，兩人有說有笑，離去前還一起自拍留念，看起來互動關係很不錯。

林曜晟比手劃腳開心和約會對象暢聊，女方則一直保持笑容安靜地聽著。（圖／本刊娛樂組）

約會過程中林曜晟不時會滑手機回訊息，感覺很忙碌。（圖／本刊娛樂組）

7月28日本刊直擊林曜晟與一名穿著迷彩服裝的女子用餐，吃飯期間他非常健談，手勢也多，不時比著自己，像是在說這些年的自身經驗，而女方則溫柔的邊笑邊聽，氣氛很不錯。林曜晟經歷一年零通告後，今年初回到老家台中當起房仲，半年下來已經是副主任，還曾在IG上為自己宣傳：「如果有買賣房子或想投資都可以找我，我會用力地幫大家服務，請多指教。」

近期有些綜藝節目上也看見林曜晟的身影，他曾表示，「這一年我其實都還在，只是要對自己的人生負責也不願輕易低頭，男子漢大丈夫要能屈能伸！」他透露這期間不斷接到陌生人傳訊息甚至打電話來為他加油，「雖然我很能尬聊，但還是會有點不知所措，不過也覺得有點暖心。」他低調地回歸演藝圈，也被本刊直擊與新對象約會，看來心情已回復平靜。

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