位在台北市西門町的西寧大樓過去20年內死了30人，農曆七月，當地居民面對採訪時均很有默契地表示，因海砂屋等因素即將拆遷改建，其餘則不願多談，而曾在武昌街派出所服務的資深員警則透露，自己曾在一年內經手6件跳樓案，其中還有同天、同時間發生2起，因此該處被網友喻為「台北第一猛鬼大樓」。

位在西寧南路和洛陽街的西寧大樓，1982年落成，屋齡41年，但外牆已經剝落，分為A、B兩棟、共16層樓，由於為住商混合，5到16樓是住宅，地下室為傳統市場，1樓部分為西寧市場和電子3C賣場，包括曾經的武昌街派出所和福德祠都坐落在此，2到4樓曾為市府衛生局、環保局辦公室，目前也已遷走，內部格局如同港片屋村氣氛陰暗，加上發生離奇跳樓命案多，是巧合還是神秘磁場牽引，外界熱議不斷。

西寧大樓傳聞詭案多，其中2004年七旬婦人被發現陳屍電梯井且一絲不掛，但現場未找到衣物，案情離奇。（圖／報系資料照）

記者實際走訪，包括里長、居民、商家聽到記者兩字，通通臉色一沉，很有默契異口同聲說「我們2025年就要搬遷改建」，其他不願多說。里長解釋，因為海砂屋關係，雖然大樓屋齡不到拆遷改建但建築結構毀損嚴重，經過10幾年爭取終於等到拆遷定調，也陸續將住戶遷移到福星社宅等處。她透露自己擔任里長17年，上任後知道西寧大樓的「問題」，曾幫助舉辦大型法會「把所有牌位全請到」，再請道士一層一層逐樓念經灑淨，祈求家宅安寧同時也穩定人心。

西寧大樓「傳說」不斷，一名前來大樓一樓福德祠拜拜的婦人這麼說「我聽過這邊很多『小飛俠』」，她解釋「就是很多跳樓的」，邊說邊拉出掛在脖子上一串4、5個護身符，「我最近運勢比較低，有做好準備才敢來這裡拜拜」。

網友熱議的詭案中，最近一起為2021年4月間網紅MC姐從西寧大樓墜5樓身亡；此外，2004年還有離奇老婦裸身墜樓，當時70歲老婦人被發現陳屍電梯井、全身一絲不掛，警方原本猜測死者可能失足致死，但鑑識人員並未在電梯附近發現任何衣服碎片，留下未解謎團。由於離奇案件不斷，2008年市府將武昌街派出所進駐一樓，此舉被傳為鎮邪，奇怪的是包括武昌所、環保局清潔大隊目前都已搬離，但之前曾在此處工作的人員，幾乎都對西寧大樓相關軼聞「避而不答」。

西寧大樓一樓後側設有土地公廟，香火鼎盛，有信眾透露早知道大樓傳聞多多，帶著護身符才來此參拜。（圖／黃鵬杰攝）

一名資深員警回憶，自己到武昌街派出所任職1年多，上班後才開始聽到各種傳聞：「備勤室怪怪的」、「有人本來睡這方向、醒來變另個方向」，後來該處被改為泡茶間，備勤室全搬到樓上。而他處理過最詭異的，「同一天發生2起跳樓案，幾乎同時跳下來」，一個在洛陽停車場一個在西寧大樓，由於位置僅隔一條街加上通報時間太緊湊，線上無線電「一直喊」，眾人一開始以為是說錯位置，甚至救護車人員都被搞糊塗，追問「到底在哪裡？」持續跟警方確認，後來才發現原來是2起跳樓案，同時間發生。跳樓案主角為一男一女，警方本以為是相約殉情，經查證後才確認不是。

員警分析，西寧大樓跳樓案多，可能因為此處為出租社會宅，住戶多是中低階層，如生活遭遇困難，往往一時想不開尋短，管委會也為此增設女兒牆、中庭防護網等希望防堵不幸事件，但員警坦言由於大樓管理鬆散，加上住商混合、出入複雜，陌生人容易進出，他在派出所1年處理過6件自殺，其中一件就是1名男子久病厭世，跑到此處試圖了結生命。

資深員警透露，自己在武昌街派出所時一年處理6件跳樓案，甚至有一天同時兩起，員警、消防一時間全傻眼。（圖／本刊影音組）

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