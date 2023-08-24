網友喻為「台北第一猛鬼大樓」的西寧大樓，鄰近西門町，20年死30人，還曾在一年內死了9人；台北另一著名凶宅則是中山區「錦新大樓」，34年奪走25條人命，其中1986年「女子跳樓壓死燒肉粽」案更廣為流傳，大樓2樓設有宗祠，恭奉上百神主牌，等於活人死人生活在一起，民眾A先生告訴本刊，曾因找新婚住處到該處看房，發現套房屋內老舊、「怪怪的毛毛的」，後來上網一查才驚覺是「鬼屋」，差點嚇破膽。

位在西寧南路和洛陽街的西寧大樓，緊鄰西門町，被網友喻為台北第一猛鬼大樓，20年死30人，包括情殺、跳樓等，屋齡41年的西寧大樓，由於為住商混和，5到16樓是住宅，地下室為傳統市場，1樓部分為西寧市場和電子3C賣場，包括福德祠和曾經的武昌街派出所都坐落在這。目前整棟樓由於外牆剝落，內部格局如同港片屋村成為井字型，採光不好，加上每層樓架有防護網，氣氛說不出的陰暗詭譎，2025年就要搬遷改建。

錦新大樓2樓供奉有上百個牌位，形成活人死人同住的奇特景象，有民眾誤打誤撞來租房，上網查資料後差點嚇破膽。（圖／報系資料照）

台北另處知名凶宅「錦新大樓」位在行天宮附近、錦州街和新生北路交叉口，也被許多靈異、探險YouTubre鎖定。民眾A先生告訴本刊，自己和新婚妻子誤打誤撞依照租屋網上的消息約看房，由於該處交通便利、熱鬧，相當令人心動，只是一上樓他發現大樓內部相當老舊，大約7坪的套房房東開價一個月租金一萬多，比周邊行情略微便宜，他本想回家商量後租下，但上網一查詢才驚覺是「鬼屋」。

原來該大樓前身時代大飯店於1984年電線走火造成19死、49傷；「燒肉粽事件」則是女子因為感情問題跳樓輕生，卻壓死賣肉粽的小販，自己只受輕傷；2010年發生情侶雙屍命案等；該棟大樓2樓宗祠供奉上百牌位，形成活人死人同住奇觀，大樓裡更有許多「一樓一鳳」以及特種行業女子居住。A先生發現情況複雜相當傻眼，趕緊打消租房念頭。

命理師楊登嵙建議：

為了防堵不幸事件再度發生，西寧大樓在頂樓增設女兒牆，各樓層加裝防護網，但實際走進大樓內部，氣氛感覺相當壓迫和陰暗。（圖／翻攝臉書西寧國宅）

1.鬼月最好不要入宅，將居家幾樣小物品或小家電搬入新宅即可，神明及祖龕則不宜在農曆七月入宅，容易讓好兄弟趁機而入。

2.不要過戶，鬼月購屋買房人氣衰退，此時看房有較佳議價空間，買好後待農曆8月找個好日子正式過戶、入宅。

3.鬼月不要掛燈籠、風鈴，在普度前各廟前會立起竹竿放上燈籠，稱為「豎燈篙」方便指引孤魂野鬼前來聚集休憩，若在門口、陽台或門窗張掛風鈴，發出震動聲，好兄弟會以為是通知祂們前往，尤其銅鈴更忌諱。

4.避免陰暗、潮濕好兄弟喜愛的陰暗環境。如房子潮濕，甚至空氣不流通，屋子裡就會有霉味，環境不好，入夜容易產生負面思考招來疾病。

5.人偶不宜太多，家裡洋娃娃、人偶、神像不宜太多，如怕被好兄弟入侵，用紅紙剪成10元銅板大小，將其貼在人偶的底座或腳下。

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