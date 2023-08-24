據路透社報導，美國國防部表示，美國已批准售予台灣F-16戰機的紅外線搜索和追蹤系統以及其他裝備，金額可能達5億美元（新台幣約159億元）。據了解，這批搜索追蹤莢艙將大幅提升F-16V遠距偵搜能力，強化空戰效能，國防部對此表達誠摯感謝。

國防部今（24）日表示，美國政府於美東時間8月23日就「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST)」，金額5億美元對臺軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，本次美方同意供售之紅外線搜索追蹤莢艙，係配合F-16V BLK70戰機研發之最新型式，可進一步強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能。

國防部強調，面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響臺灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。