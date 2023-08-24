富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin直接點出，儘管大陸市場前景充滿挑戰，切勿忽視其經濟長遠增長前景及潛在長線投資契機。

Marty Dropkin表示，看好原因有三：其一：陸股評價低於歷史平均，MSCI中國指數預測本益比約10倍，低於過去10年平均的11.4倍，相對亞洲其他市場折價，亦接近20年來最大幅度。其二：大部分產業獲利周期已觸底，市場預測中位數也顯示MSCI中國指數2023年及2024年大陸企業獲利增長有望達到雙位數。

其三，據富達的實地調查研究評估，部分產業及企業的韌性優於宏觀經濟指標所反映的情況，部分長線投資前景依然可期，包括：消費者被壓抑的需求仍在、低價消費市場強韌、高端奢侈品消費市場亦顯現復甦跡象。而金融業，尤其保險業，持續受惠於滲透率提升；另科技創新步伐以及人口老化、能源轉型推動產業自動化，都持續為投資人提供具吸引力的投資機會。

雖然反映市場價值和獲利趨勢的指標展現正向前景，卻未能反映大陸市場豐富多元的驅動力，陸股仍具有長期投資潛力。但Marty Dropkin說，目前投資人對陸股投資仍需保持審慎，因房地產投資依然疲弱，投資房地產企業仍需審慎，預期大陸不太可能推出大規模刺激經濟政策，政府傾向推出針對性措施，將經濟驅動力從基建和房地產轉向製造業及消費。

Marty Dropkin說，總括而言，雖然近期大陸市場波動引發市場憂慮並面臨挑戰，但富達投資團隊認為大陸市場的成長前景仍優於不少全球市場，在持續擴大的中產階級、收入水準不斷提升，以及科技創新的推動下，陸股仍是長線投資的一塊沃土。