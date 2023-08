Shohei Ohtani Home Run (delayed)💥

115.7 MPH 20° 442 Feet📏



Shohei Ohtani homers (44) on a line drive to right center field. Luis Rengifo scores.

92.9 MPH four-seam fastball thrown by Andrew Abbott.



Reds 0 - #Angels 2 Bottom 1st

