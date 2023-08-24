天后李玟（Coco）生前因控訴陸綜《好聲音》賽制不公遭惡意羞辱，腿疾復發的她跌坐舞台，連梁靜茹上前攙扶都被工作人員拉走，引起撻伐，網友們紛紛質疑為何身為導師之一的李榮浩沒有協助攙扶，有網友認為原因在於李榮浩咖位太小無法對節目有異議，而近期劉德華接受採訪被問及此事，他也從自己的觀點回應了。

據陸媒報導，在最後一期的舞台上，原本應該攙扶李玟的學員王澤鵬突然被叫走，導致腿疾復發的李玟不慎摔倒，只能坐在地上唱完全程。按照現場觀眾的說法，當時李玟摔倒後很長一段時間都沒有人關心她。坐在台下的導師梁靜茹看不下去上台攙扶，然而剛扶起李玟的梁靜茹，卻被節目組的工作人員拉走，重新坐回了台下。其實，在場還有另外兩名男導師，分別是李榮浩跟李克勤，現場觀眾表示兩人一語不發，貌似無動於衷。

事實上，據李玟摔倒後離開的影片中可見，當時是李克勤與另一位女子一起攙扶李玟，而李榮浩卻沒有動作，事後也沒有為她發聲，然而有網友指出，李榮浩的咖位是四位導師中最小的，比李克勤要晚出道近20年，更不如梁靜茹，他的情況應該跟學員王澤鵬一樣，無法對抗節目組。

日前，劉德華在香港出席活動，就有記者問及此事，「你覺得李榮浩老師他們這次為何不替李玟發聲」劉德華的回覆很幽默，他表示：「那個時候的李玟當導師，總是傳遞著正能量，對學員也認真負責，其實我覺得不管是《好聲音》，還是李榮浩他們，都需要一點自己的時間和空間，當然，或許李榮浩他們現在忙著和老婆約會，哈哈哈！」