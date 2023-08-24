眾所矚目！輝達於台北時間24日凌晨，公布2024財年第二季合併營收達135.1億美元，年增101％，毛利率更是自前一季的66.8％，跳增至71.2％。其中資料中心業務收入年增達171％。

本季營收最主要由資料中心來做推升，市場對Hopper&Ampere GPU架構的HGX平台需求非常強勁，加大力度發展大型語言模型及生成式AI訓練。資料中心運算成長季增達157％，主要便是由HGX平台開始出貨挹注。另外網通成長季增85％，也反應支援HGX平台的InfiniBand強勁成長。

輝達更進一步指出，雲端服務商對於圖形運算晶片（GPU）的需求正在加速增長，預計從明年開始，每個季度的GPU供應量都將增加。

同時該公司第三季度合併營收指引，也超過市場預期的125億美元，輝達表示，第三季營收將達到160億美元，增減2％區間。這些數據都顯示出，AI人工智慧投資的熱潮並未放緩，輝達盤後股價一度漲超10％，