曾在6月發動震驚世界兵變的瓦格納集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin），今（24）日驚傳座機疑遭擊落而身亡。對此，國民黨前立委蔡正元預言，俄烏戰爭會更血腥，因為普里格津和俄烏戰爭俄軍前總指揮官、俄羅斯空軍司令蘇洛維金（Sergey Surovikin）兩大俄烏戰爭功臣現況不明朗，若是俄羅斯總統普丁（Vladmir Putin）要鞏固他的統治基礎，恐只能靠一場更殘酷的戰爭。

俄羅斯緊急服務部門今表示，一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機墜毀，機上10人全數罹難。俄國媒體則報導，普里格津在乘客名單上。

蔡正元今在臉書發文表示，在普里格津疑似墜機身亡的同時，蘇洛維金已被證實遭撤職查辦，原因據傳是對瓦格納兵變知情不報，遭到清算整肅而命運未卜。

蔡正元指出，普里格津和蘇洛維金堪稱是這次俄烏戰爭中俄方的兩大功臣，前者率領瓦格納集團創造出傭兵作戰前所未有的戰績，把巴赫姆特之戰變成烏克蘭軍隊的絞肉機，使烏軍在戰役後事實上已成殘兵部隊，「徵兵要徵到16歲」。而蘇洛維金的功勞，則是他建立了固若金湯的防線，讓受過北約訓練的烏軍敗下陣來、大反攻變成大敗仗。

蔡正元預言，普里格津生死不明，蘇洛維金命運未卜，普丁的統治基礎只能靠一場更殘酷的戰爭來鞏固，而現在，波蘭和立陶宛都一再發出要北約參戰的倡議，若普丁的殘酷手段從兵變中轉移，用在烏克蘭、波蘭、立陶宛上，那未來更殘酷的戰爭將一再浮現，「普丁絕不殺害烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的承諾，也將隨風飄逝」。