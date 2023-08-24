AI領頭羊輝達（Nvidia）美國時間週三（23日）於盤後公布第二季財報，表現相當亮眼，收漲14.48點（3.17%），來到471.16美元；盤後交易也大漲逾9%。

綜合外媒報導，輝達公布的財報，上季營收達135.1億美元，較上一季增加88%，年增加更是高達101%，調整後淨利為67.4億美元，而每股淨利（ EPS）也調整為2.70美元，優於Refinitiv預期，另在第三季營收預估為160億美元，也高於Refinitiv預期。

受惠輝達財報，美股今日表現勁揚，道瓊工業指數上漲184.15點（或0.54%），收34472.98點。標準普爾500指數上漲48.46點（或1.10%），收4436.01點。那斯達克綜合指數上漲215.16點（或1.59%），收13721.03點。費城半導體指數上漲74.32（或2.11%），收3602.01點。另台積電ADR也上漲1.98（或2.15%），收在94.22。