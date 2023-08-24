網石在7月3日終止股票興櫃買賣及撤銷公發同時，執行庫藏股買回計畫，但為符合法令規定，庫藏股從市場上買回張數有限，統計最後買回603.7張。由於最後交易日股價幾乎是史上最低價作收，小股東面臨股票虧損抱怨連連，因此傳出韓國母公司網石（Netmarble Corporation）有意買回市場上流通股票，估計約有25％。

網石下半年將有更多款由韓國母公司網石開發的強勢產品上市，如《放置七騎士》、《七騎士降臨》等，並已正積極籌備中。