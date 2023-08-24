騰雲專注於AI數位轉型，目前擁有新光三越、國泰人壽、Bellavita等策略股東，相關雲端方案更有國際大廠Hitachi Solutions與VINX代理，客戶涵蓋國內外Tier 1 百貨商場，並持續著力海外市場開發，近3年海外營收成長2.4倍，2023年上半年度更成長93.4％，是具備相當國際化發展能力的軟體原廠。

騰雲相關方案均以雲端化的架構進行AI數位轉型實施，其核心技術包含雲端運營管理架構、生成式AI、支付金融科技、線上線下數位行銷工具等，其跨工具的整合性串接起零售的各項服務，以創造新消費體驗為本協助場域進行數位競爭力的建置。目前方案已獲國際認可並有指標案場於海外落地，海外代理商所貢獻的收入超30％，預期未來將持續成長，快速拓展疫後數位轉型商機。

騰雲強調，疫情後全球數位轉型浪潮推動AI科技高速成長，根據調研機構預估，未來10年AI產業規模將成長567％，且其中有大部分是AI軟體與服務為其主要成長之動能。現階段將以雲端化AI方案於海外市場的布局作為主要成長動能，首先將以大陸與東南亞目前服務的日系商場實施作為敲門磚，與代理商一同進軍擁有超過3000座百貨的日本市場。

董事長梁基文表示，騰雲不僅技術門檻高，所在的雲端數位產業更具長期成長性。同時，除透過不間斷的持續投入新技術與新產品的開發建立競爭優勢外，更利用軟體產業的規模經濟效果，持續改善財務結構，如2023上半年營收成長20％，創造47％的淨利成長。下半年是公司營收認列的旺季，海內外營運與子公司亦預期於下半年明顯成長，預期今年營運結構將持續優化且創高。