細看近20年間六都繼承+贈與移轉棟數占比的變化，全都上升超過10個百分點。在2003年，六都的繼承+贈與移轉棟數占比，台北17.1%稍微較高之外，其餘五都都在12.6%以下，桃園市更是只有7.8%。到了2008年，六都的繼承+贈與占比也僅增加0.6%-3.4%之間，台北和新北甚至下降2.7%和0.3%，顯見當時繼承和贈與並非國內建物移轉的主流方式。

但是從2013年開始，繼承+贈與移轉棟數占比便開始明顯增加，六都的占比全數突破雙位數，台北和台南更是衝破2成，高雄也高達19%。2018年，繼承+贈與占比增加的態勢不減，除了桃園市的占比仍在2成以下，其餘五都都突破2成。到了2023上半年，全台和六都的繼承+贈與比例已全數突破2成，台南高雄叩門3成大關。而台北市更是衝上38.6%，在20年間，台北市繼承+贈與的占比增加超過21個百分點！

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，造成繼承+贈與占比在近20年間的明顯增長，背後的原因眾多，可能包括高齡化、少子化、以及避稅等等，但是高房價現象恐怕就是主因。從相關數據來看，最近20年來房屋所有權移轉方式的變化，恐怕與高房價脫離不了關係。高房價問題若是持續未解，房屋變成「傳家寶」，一代傳一代的現象，恐怕將更為普遍，對於房地產產業、民眾居住品質、甚至社會發展，可能都有深遠影響。