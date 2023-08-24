此次研討會主題包括「資本市場重要推手-推動數位雲端產業大躍進」、「AI數位轉型-串流創新溝通」、「以SaaS/AI模式推動品牌規模化成長邁向國際舞台」、「結合生成式 AI 的未來工作型態」及「企業上(興)櫃策略規劃與財稅數位工具」5個單元，櫃買中心總經理李愛玲表示，依7月統計資料，上櫃主板掛牌計812家公司，掛牌家數在WFE會員中排名第17名，股票成交值周轉率排行第2名，在國際交易所間表現亮眼。另櫃買市場具備完善的多層次市場架構，企業可依其發展階段選擇適合板塊掛牌，新創公司進入資本市場後好處眾多，除了募集資金供營運發展外，也可以提高公司的能見度，有助於延攬優秀人才，達到永續發展的目標。

櫃買中心配合產業發展趨勢，今年亦新增「數位雲端」產業類別，截至目前已有13家上櫃公司列入該產業類別，期許相關企業透過產業群聚效應的發揮，聚焦投資人目光，並讓掛牌的公司擴展知名度提升競爭力，櫃買中心更將持續加強推動該等企業進入櫃買市場。

臺灣網路暨電子商務產業發展協會理事長何英圻指出，全球市值前五大的公司幾乎均為數位服務產業公司，櫃買中心增設「數位雲端」掛牌產業類別，除符合產業趨勢，更是推動數位雲端產業在我國資本市場發展的良好起點，TiEA協會創會11年來，除推動網路與電商產業發展外，更致力凝聚業界共識，成為政府與產業的雙向溝通平台，為產業爭取合理友善的經營環境，台灣有非常多優秀的SaaS、電商、資安等公司，期待未來在櫃買中心與TiEA的攜手努力下，能有百家數位新創企業以「數位雲端」類別IPO，透過資本市場的力量，壯大數位雲端產業規模，並促進台灣經濟成長。

隨我國新創環境越趨成熟，蔡英文總統日前亦公開表示我國政府積極改善投資環境，為創業家提供多元資金來源管道，也整合資源打造新創走廊，期許台灣在新創企業的拚勁跟創意下，能成為世界知名的新創王國。櫃買中心亦將持續與中介機構合作舉辦相關宣導說明會，協助企業進入臺灣資本市場，期能藉由資本市場的籌資功能及吸引優秀人才等優勢，強化企業經營體質，進而提升其競爭力，並逐步實踐企業永續發展。