加護病房醫師陳志金分享，近日收治一個癌末患者，努力治療仍難敵病魔，因此他建議患者家屬可以想想患者還有什麼心願未了，怎料患者家屬卻帶來高粱，說是要放在患者床邊，因為這是他生前最愛的，他見狀便說都帶來了就讓他喝吧！話一出全場驚呆，而這位患者也在完成心願的當晚離世，讓7千多位網友淚崩狂讚。

陳志金昨在臉書上分享，一位癌末的阿伯住加護病房治療，經過1個月的努力，終究難敵病魔陷入昏迷，因此他告訴家屬仔細想想患者還有什麼心願未了，可以去做了以後來告訴患者，因為當患者無法被救治的時候，他們就會建議拼湊一個圓滿。

陳志金表示，家屬聽完以後詢問「醫生，我們可以把這瓶酒和下酒的零食放在床邊嗎？這是我爸最喜歡的，因為生病，我們已經1年多沒讓他喝了，我們知道，他一定很想念這個。」而他拿起瓶子一看竟是2016年金門38度高粱。

陳志金見狀說「既然都帶來了，就不要放在一旁，就讓他喝吧！」患者的子女們當下不可置信的望著他，而他則主動示範給患者的兒子看要怎麼做，首先用棉花棒沾些液體，接著放到舌頭上。而患者的兒媳則在一旁錄影，說是要傳給媽媽看，結果下秒兒媳眼眶泛淚直呼「啊！爸的舌頭在動了！」

陳志金指出，這件事情發生在22日那天，等他23日到醫院的時候，那位患者的病床已經空了，翻閱病歷記錄發現，患者在晚上11點多離世，他忍不住回想起他告訴患者家屬的話「爸爸自己會選一個最好的時間離開。」原來是想過完七夕再走。

貼文吸引7千多人狂讚，不少網友留言討論，「很難忘的七夕情人節」、「一早就熱淚盈眶」、「這篇真的是滿滿的洋蔥！我們真的要努力學，不要遺憾，對人事物皆是」、「重症醫師可以做到最好的照護，其實是照顧家屬還有讓家庭沒有遺憾」。

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