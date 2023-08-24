桃園市長張善政近日率團訪美，針對招商、青年創業及資訊教育等3大議題參訪、交流。張善政昨透露，在舊金山機場遇到市民，並附上合照喊「與其拍市長，不如跟市長一起拍照」，其親民舉動獲得網友大讚。
張善政昨（23）日在臉書提到，在舊金山機場被一位母親認了出來，她在旁邊小聲的叫孩子趕快來拍市長。張善政則認為，與其拍市長，不如跟市長一起拍照，並與這家人一起拍合照並PO上網。
張善政透露，這一家人也來自桃園，剛好到美國玩，「我們在桃園沒有碰到，卻在遙遠的美國遇見」。對於有同仁笑稱別人是他鄉遇故知，張善政是他鄉遇粉絲的說法，讓張善政直呼不好意思。張善政也強調，要謝謝市民朋友的鼓勵，他及同仁們會努力完成任務，把好的廠商帶到桃園，把桃園的好推廣出去。
對於張善政的舉動，許多網友也直呼「親民的張市長」、「真是良善的善政市長」、「市民好幸運」、「親民愛民的好市長」、「良善的市長，心中思慮百姓的未來，必為桃園帶來好的政績」、「看得出來這漂亮年輕的媽媽是『鐵粉』」。
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