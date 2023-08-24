中美洲議會近日通過「排台納中」案，美國國會兩黨外交領袖22日提出強烈譴責，指讓中國參與是對美洲民主價值的侮辱，將破壞西半球的安全與穩定。

中美洲議會（PARLACEN）21日以73票支持、32票反對、9票棄權的票數，通過尼加拉瓜黨團6月下旬提出的「排台納中」案。為維護國家主權及尊嚴，台灣宣布即日起正式退出中美洲議會。

美國聯邦參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、參院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）22日晚間發布聯合聲明，對中美洲議會的決定表達「強烈譴責」。

他們表示，台灣長年作為中美洲國家戰略民主夥伴，在協助區域經濟發展與法治上扮演重要角色。

他們批評：「中國與中共影響力存在中美洲議會，是對美洲共享民主價值的侮辱，將破壞西半球的安全與穩定。」

中美洲議會1991年成立，為區域性議會組織，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加6國，先前共有8個觀察員，包括1999年成為永久觀察員的台灣。

目前會員國之中，僅瓜地馬拉仍與台灣維持邦交，其餘5國自2017年以來相繼轉向承認中華人民共和國。（編輯：張芷瑄）1120824