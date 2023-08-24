網紅鳳梨（吳泓逸）19歲時幫詐騙集團把風，騙走一名高雄阿嬤47萬元，後來因持有毒品被判刑共3年，雖然曾多次公開道歉，仍被民眾撻伐，昨天他發文透露終於找到當年被詐騙的阿嬤，但老人家已過世，於是到靈骨塔給阿嬤上香，鞠躬求家屬原諒，不過網紅馮語婷認為，道歉不用錢，重點是要還錢。

馮語婷昨天（23日）在臉書發文，強調詐騙別人後道歉是應該要做的事情，根本不用誇他好棒、加油，並且指出疑點，「幾個月前鳳梨就有提到阿嬤去世，代表當時已經明確知道阿嬤的消息，那怎麼會拖到現在才要處理？」

馮語婷表示，另一個現實問題是，雖然鳳梨詐騙阿嬤被判刑也關完，但是道歉不用錢，「重點是要還錢啊！」她認為這是鳳梨熱衷炫富的代價，所以對大家來說根本沒有圓滿這回事，她強調這樣說不是在落井下石，這是現實。

馮語婷說，雖然鳳梨積極卸下「公眾人物」的身份，但現在該承受的都是之前所作所為的反噬，所以她認為，這次道歉沒還錢等於做一半，因為鳳梨長年的炫富跟口無遮攔，再加上幾次發文道歉完隔天又調皮搗蛋，因此要讓社會大眾接受還有很長的一段路要走。