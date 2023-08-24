大陸央視新聞用戶端24日報導，中國國家主席習近平在約翰尼斯堡出席金磚國家領導人會晤期間，於當地時間23日下午，會見孟加拉總理哈西娜。祝賀孟加拉加入金磚國家新開發銀行，並同賀習近平提出「一帶一路」倡議十周年，強調共建「一帶一路」為孟加拉打開了發展的新的大門。

習近平指出，中國和孟加拉傳統友好。2016年將中孟關係提升為戰略合作夥伴關係，為兩國深化合作指明了方向。當前，中孟兩國都處在各自發展振興的關鍵階段。中方願同孟方加強發展戰略對接，深化各領域務實合作，推動中孟戰略合作夥伴關係邁上新台階，給兩國人民帶來更多福祉。孟方堅定奉行一個中國政策，讚賞中方為促進地區和平與穩定發揮的重要作用。

習近平強調，中方支持孟方維護國家主權、獨立、領土完整，反對外部干涉，維護國內團結穩定、實現發展振興，願同孟方繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。雙方要加強戰略溝通，密切各部門、各層級交往。要推進高品質共建「一帶一路」，充分發揮兩國經濟互補優勢，加強基礎設施、資訊技術、新能源、農業等領域合作。加強人員往來，深化人文交流。祝賀孟加拉加入金磚國家新開發銀行，中方願同孟方加強在多邊事務中的協調和配合，維護國際公平正義和發展中國家共同利益。

哈西娜表示，2016年習近平對孟加拉成功進行國是訪問，成為兩國關係中的里程碑事件。感謝中方為孟加拉抗擊新冠疫情和經濟發展提供寶貴支持，幫助孟國家發展和民生改善。孟中良好關係基於相互尊重和互不干涉內政。祝賀習近平提出「一帶一路」倡議十周年，共建「一帶一路」為孟加拉打開了發展的新的大門。孟方堅定奉行一個中國政策，讚賞中方為促進地區和平與穩定發揮的重要作用。孟方願同中方深化雙邊關係，加強在金磚等多邊機制合作，相信金磚機制的發展壯大將給發展中國家帶來新的發展機遇。

中共中央辦公廳主任蔡奇、政治局委員兼外交部長王毅等參加會見。