因應台積電設廠帶來的群聚效應，解決半導體人力短缺問題，德國薩克森邦（Sachsen）政府擬成立全新訓練中心，並與台灣合作培訓工程師，預計下月駐台辦事處成立時正式宣布。

薩克森邦首府德勒斯登（Dresden）的半導體聚落近年持續擴張，不過以歐洲和北美廠商為主，台積電即將成為第一家進駐的亞洲大廠，讓當地政府和廠商大為振奮，預期將帶來群聚效應，不過也對人力短缺問題憂心忡忡。

薩克森邦經濟部次長克拉林斯基（Thomas Kralinski）接受「薩克森日報」（Sächsische Zeitung）訪問時表示，台積電設廠可望帶來群聚效應，改變各國專業人才對德勒斯登的印象，未來這個半導體聚落要找人和擴張將更為容易。

在地的半導體同業公會「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）執行長博森柏格（Frank Bösenberg）也指出，薩克森的人口不足以滿足半導體業的人力需求，聚落的未來取決於來自世界各國的專業人才。

他說，根據以往經驗，唯有生活和居住條件有足夠的吸引力，附近有足夠的托兒所和學校，伴侶也能找到有趣的工作時，頂尖人才才願意搬到德勒斯登。

台積電德勒斯登廠預計2027年投產，可望創造2000個高科技工作機會。事實上，不僅台積電得找人，正在擴廠的英飛凌（Infenion）也需要1500到2000名新員工，博世（Bosch）、格芯（GlobalFoundries）、X-Fab等在地的晶圓廠也將各自招募數百名員工，未來幾年德勒斯登對半導體人才的需求將相當可觀。

因此，薩克森邦政府決定多管齊下訓練人才。學術部長根可夫（Sebastian Gemkow）才剛在4月訪問台灣，與多所大學針對人才培育簽署協議，下個月他將與德勒斯登工業大學（TU Dresden）的代表再次訪台，為薩克森邦在台灣的辦事處揭牌。

根可夫透露，屆時他將宣布「全球獨一無二的微電子工程師培訓計畫」。

德國的技職教育體系原本就有培訓微電子技術員，在英飛凌的倡議下，薩克森邦正規劃成立新的訓練中心，擁有無塵室等現代化設備，預計每年可訓練1000名技術工人，最快2026年起跑。