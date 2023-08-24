北韓今天凌晨疑似發射彈道飛彈或利用彈道飛彈技術發射飛行體。日本政府發言人、官房長官松野博一於凌晨4時45分（台灣時間3時45分）召開臨時記者會，宣布向北韓嚴正抗議並提出最嚴厲的譴責。

松野博一表示，今天凌晨3時51分（台灣時間2時51分）左右，北韓從東倉里發射疑似是彈道飛彈的飛行體，飛越沖繩縣附近上空朝太平洋方向飛去。目前尚未接獲有飛機或船舶受害的訊息。

松野博一指出，即使北韓是以發射衛星為目的，但利用彈道飛彈技術發射飛行體是違反聯合國安理會決議的重大問題。

松野博一說，向北韓提出嚴正抗議，以最強烈語詞譴責。日本將在聯合國安理會等場域，與美國、南韓為首的相關國家密切合作因應，也將全力蒐集相關情報，警戒監控。

日本首相岸田文雄於清晨5時15分走進首相官邸（行政中心）對媒體說：「今天北韓利用彈道飛彈技術發射（飛行體），目前尚未接獲有受害的報告，北韓發射的究竟是否為衛星，仍在分析中，接下來將聽取報告。」

5時23分左右，岸田文雄、日本外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一等相關閣僚出席國家安全保障會議（國安會）4大臣會議。（編輯：張芷瑄）1120824