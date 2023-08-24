台中市梧棲區梧南路一處資源回收廠（22）日下午2時驚傳火警，濃煙直竄天際，搶救行動持續18小時，直至晚上10時許才控制住火勢，上午9時完全撲滅。這天正逢七夕情人節，台中市消防局（23）日晚發佈一張照片，只見3名消防弟兄守在消防車前方不遠，非常接地氣地坐在路邊吃便當，並附文「七夕情人節，沒空陪情人」。對此，網友們見狀，也齊刷刷於該貼文底下送上暖心寬慰：「感謝有你們」、「打火弟兄辛苦了」。

台中市消防局（22）日下午2時許獲報火警，後共派遣第4大隊、轄區梧棲分隊等14處單位；出動消防車25輛、救護車1輛、警備車14輛、消防人員96人、義消60人前往灌救，昨深夜22時34分火勢控制，幸未延燒到廠房。

消防人員昨深夜控制火勢於1500平方公尺。由於現場堆滿壓縮塑膠粒等易燃物品，不易撲滅，經消防人員徹夜灌救，大火仍熊熊燃燒。據悉，當天下午起火時，現場人員持滅火器自行滅火，但由於塑膠粒迅速延燒、風勢助長等因素，待消防人員趕往時，現場已陷入一片火海。

環保局表示，現場貨櫃及大量塑膠類堆置，起火原因未明，因為塑膠為易燃物質，導致火勢延燒產生大量濃煙及粒狀汙染物，消防局持續針對殘火處理中，環保局稽查同仁於現場以手持式PM2.5偵測儀於下風處量測PM2.5 最高達213.9 ug／m3 (上風處13.3 ug／m3)。

針對業者堆置物管理不當起火燃燒產生粒狀、異味汙染物，已涉違反《空氣汙染防制法》規定，環保局將依法處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

另，現場消防廢水未能妥善收集致汙染周界水溝，環保局也將以違反《水汙染防治法》第30條規定告發處分，可裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。