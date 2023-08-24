大陸央視新聞用戶端24日報導，中國國家主席習近平在約翰尼斯堡出席金磚國家領導人會晤期間，於當地時間23日下午，會見衣索比亞總理阿比時表示，中方願同衣國一道，推進落實「非洲之角和平發展構想」，為地區和平穩定作出貢獻。阿比指出，願積極參與共建「一帶一路」合作。

習近平指出，中國是衣索比亞的可靠朋友和真誠夥伴。近年來，兩國保持頻繁高層交往溝通，在共建「一帶一路」、中非合作論壇等架構內合作富有成果。中國正在以高品質發展推進中國式現代化，這將為中衣合作帶來新機遇。中方高度重視發展同衣國的關係，支援衣國國內和平進程和發展振興，願同衣方密切雙邊交往，擴大全面合作，讓兩國友好更加深入人心，推動中衣全面戰略合作夥伴關係得到進一步發展。

習近平強調，雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，密切對接共建「一帶一路」倡議和衣索比亞「2021－2030十年發展規畫」，加快推進亞吉鐵路、綠色發展等合作專案。中方鼓勵更多中國企業赴衣國投資興業，歡迎衣方用好非洲農產品輸中「綠色通道」，擴大兩國經貿合作。中方願同衣國一道，推進落實「非洲之角和平發展構想」，為地區和平穩定作出貢獻。

阿比表示，衣國和中國的友誼十分深厚，兩國關係保持良好發展。衷心感謝中方長期以來給予衣國大量寶貴支持，得益於中國的幫助和合作，衣國近年來發生了很大發展變化。衣國同中國擁有相似經歷，在很多重大問題上立場相同。

衣國高度珍視同中國的友誼，堅定奉行一個中國政策，支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與共建「一帶一路」合作，願學習借鑒中國治國理政經驗，更好實現自身國家發展。衣國願同中國深化農業、礦業等領域合作，希望加入金磚，密切在多邊機制合作，開闢兩國更加美好的共同未來。

中共政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、政治局委員兼外交部長王毅等參加會見。