Shohei Ohtani has left the game with an apparent injury after being looked at by trainers pic.twitter.com/zUJL5eRPXx — Calico Joe (@CalicoJoeMLB) August 23, 2023

日籍球星大谷翔平先前因手臂疲勞跳過一次登板投球，24日是他相隔13天後再度回到投手丘，但因為手臂再度出現狀況，大谷僅投1.1局提前退場。主播台上的蘭達佐（Wayne Randazzo）、古比札（Mark Gubicza）則對此表達擔憂。

大谷翔平首局演出3上3下，還投出2次三振，看似狀態不錯，但動輒破百英哩、引以為傲的火球，最快球速卻只來到94英哩，身體似乎有些狀況。而換上打擊手套後，大谷翔平馬上用本季第44轟，幫助天使先馳得點取得2分優勢，也暫時消除外界的擔心。

然後就在第2局，大谷翔平先是對首名打者投出保送，雖解決下一棒瓦托（Joey Votto），但面對英卡納西昂史崔得（Christian Encarnacion-Strand）投到2好2壞時，大谷翔平揮手向休息區示意，教練團聚集在投手丘討論一段時間後，決定讓大谷先行退場，球場觀眾一片譁然。

球團隨後宣布大谷翔平因手臂疲勞提前退場，擔任該場主播的蘭達佐，也注意到大谷翔平球速下降約3到4英哩，前天使投手古比札則對大谷狀況表達憂心，「他是個競爭心強的選手，想要每天上場打球，球隊也非常依賴他，也許他的手有些狀況，但還是想盡一切努力幫助球隊，他正在做的是歷史上從未有人辦到過的事，身體上的負擔是無法想像的。」古比札提到，自己曾問過史莫茲（John Smoltz）、孔恩（David Cone）等人，登板後能否連續6天揮動球棒，兩人都表示自己在隔天，連身體都很難活動了。