減重不只為外型美觀，更是為了健康著想。醫師表示，肥胖者若減輕超過15%的體重，就能治癒早期糖尿病，還能改善心力衰竭，大幅降低心血管死亡率。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜在其臉書表示，即使只是體重略減，也有益健康，可改善高血壓、胰島素阻抗、血脂、血糖等。

她表示，減少5%的體重，就可降低血壓、血糖，例如超過理想體重110%-165%的人，減少5%體重，就可預防高血壓；即使只減少1公斤體重，也可降低糖化血色素0.2個百分點，亦即明顯降低血糖值。

減少5~10%的體重，可減少非酒精性脂肪肝病中肝細胞內的脂質。她說明，可降低三酸甘油酯、增加高密度脂蛋白（好的膽固醇）、降低低密度脂蛋白（壞的膽固醇），並能預防第二型糖尿病。

她表示，減輕10~15%的體重可降低心血管疾病的風險，就連已被診斷糖尿病的患者也會有所改善。臨床試驗發現，過重或肥胖且患有第2型糖尿病的人，只要減輕10%以上的體重，就會下降21%心血管死亡率。

令人振奮的是，減輕超過15%的體重，早期糖尿病患者可完全逆轉，且從此與糖尿病說再見；此外，還能改善心力衰竭並射出率，降低心血管死亡率。