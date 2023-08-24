江宏傑上個月飛往日本，大動作召開國際記者會，目的要呼籲福原愛尊重法院判決，沒想到福原愛遭強制執行後，隔日便提出抗告，隨即行蹤成謎，讓這場離婚官司持續延燒，對此，日本知名律師北村晴男怒批福原愛的行徑根本是「國際之恥」。

江宏傑召開國際記者會時，聲淚俱下向福原愛公開喊話，要求她尊重日本法院判決，不過福原愛遭強制執行後提出抗告，不僅主張「日本司法尚未確定」，更強調「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」，不過，江宏傑指控中的「ABDUCTION（綁架）」一詞，由於相當敏感，還可能涉及違法，恐讓福原愛的演藝事業受到影響。

日本知名律師北村晴男怒批福原愛是「國際之恥」。（圖／ 弁護士北村晴男ちゃんねる Youtube）

對此，日本知名律師北村晴男指出以國際標準而言，福原愛的行為確實犯法，而且還觸犯誘拐罪，畢竟女方並無被施暴等任何正當理由，這樣做等同侵害到另一方的權利，而且日本長久以來並未將此犯行立法，導致相關案例層出不窮，讓他撂下重話：「這是日本的很大的錯誤，從國際上來看，這是日本之恥」。

知情人士指出福原愛不堪江宏傑婚內言語暴力，才會對他產生不信任感，不願意履行判決，根據《女性自身》報導，江宏傑友人駁斥此事，指出福原愛採用「苦肉計」是要讓江宏傑飽受外界批評，雖然福原愛已向高等法院提起訴訟，但江宏傑友人表示：「快的話11月左右，遲的話希望年內判決會有結果」。