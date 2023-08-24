大陸央視新聞用戶端24日報導，中國國家主席習近平在約翰尼斯堡出席金磚國家領導人會晤期間，於當地時間23日下午，會見古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。雙方一致同意攜手共建中古命運共同體。在建設各自特色的社會主義道路上攜手前行。古方願同中方密切合作，推動「77國集團和中國」峰會取得成功。

習近平指出，去年11月，狄亞士-卡奈成功對中國進行國是訪問，就持續深化新時代中古關係達成廣泛共識，一致同意攜手共建中古命運共同體。在雙方共同努力下，這些共識正得到很好落實。中方願同古方不斷深化政治互信，拓展務實合作，密切戰略協作，推動中古兩黨兩國特殊友好關係不斷得到新發展。中方高度讚賞古方在涉及中國核心利益問題上始終堅定支持中方，將繼續堅定支持古巴捍衛國家主權、反對外來干涉和封鎖，並盡力為古巴經濟社會發展提供支持。

習近平強調，「77國集團和中國」是開發中國家重要合作平台。古巴作為今年「77國集團和中國」主席國，為加強開發中國家團結作出積極貢獻。中方高度重視並支持古巴下個月成功主辦「77國集團和中國」峰會，願同古巴和其他77國集團成員一道，更好維護發展中國家的共同利益和發展權利。

狄亞士-卡奈表示，去年11月對中國進行成功國是訪問，雙方正在認真落實達成的重要共識。古中關係目前正處於歷史最高水準。古巴人民十分欽佩習近平，衷心感謝中國給予古巴正義事業的理解和寶貴支持。古方堅定支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方深化共建「一帶一路」合作，構建古中命運共同體，在建設各自特色的社會主義道路上攜手前行。古方願同中方密切合作，推動「77國集團和中國」峰會取得成功。

中共政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、政治局委員兼外交部長王毅等參加會見。