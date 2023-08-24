小編今（24）日精選5件不可不知的國內外財經大事。市場矚目的輝達財報今終於公布，上季營收達135.1億美元，季增88%，年增101%，亮眼成績，帶動盤後股價飆漲逾9%。

AI全球指標輝達公布財報，市場話題持續聚焦，摩根士丹利證券針對研究範圍中的11檔台系下游硬體股，深入拆解來自AI的營收、獲利比重，除發現緯穎（6669）、廣達（2382）與技嘉（2376）的占比最高，明年起更有八家公司來自AI的獲利貢獻高達雙位數百分比，AI正式揭開實質貢獻營運新紀元。

【1】11檔AI貢獻占比大摩全解密

技嘉、緯穎、廣達三大AI受惠股可不是只有營收比重拉高，若從獲利占比的角度來看，AI占緯穎獲利組成從2023年的4％，將大增3倍、至2024年的16％，2025年再倍增為32％，幅度驚人；AI對廣達的獲利占比，則是從今年的13％，翻揚逾倍至明年的28％，2025年貢獻獲利比重與緯穎一樣，都是32％；至於下游硬體股大賺AI財的榜首寶座，則由技嘉以占獲利38％的高比重奪下。

【2】台積電擺尾 今戰月線反壓

市場對輝達24日凌晨發布的財報多正向看待，台積電集AI、蘋果新機拉貨等多重利多，配合短線股價已提前反應第三季旺季不太旺的利空，外資連兩日回頭敲進台積電6,800多張，推升23日大漲11元、收552元，站上5日及10日線，蓄勢向月線552.4元靠攏，成為台股最佳助攻手。

【3】低軌衛星商機 明年更強勁

SpaceX 23日執行本月第6次二代星鏈衛星迷你版發射任務，目前發射的Starlink衛星總數達到5,005顆，國內相關廠商昇達科（3491）看好明年低軌衛星商機，相關營收可望持續成長，而耀登（3138）目前產品已在客戶認證中，預期明年可望搶搭此商機順利供貨，另外，包括啟碁（6285）、台揚（2314）、建漢（3062）及兆赫（2485）等網通廠明年營運也可望受惠。

【4】歐美遇逆風 8月綜合PMI雙降

歐元區景氣進一步惡化，8月綜合採購經理人指數（PMI）跌至33個月低點，原因在於經濟低迷狀況從製造業蔓延至服務業，令該區經濟前景蒙塵。美國8月綜合PMI雖維持擴張，但跌至六個月低點。

【5】華為傳獲300億美元補貼 建晶片產線

中國資通訊大廠華為低調建造晶片生產線的行動，引發美國關注，美國半導體行業協會（SIA）表示，華為已從中國政府取得多達300億美元的補助，目前收購兩座工廠並興建三座廠房。美國政府表示正在注意，可能會再提升禁令管控力度。