中元普渡什麼都拜，什麼都不奇怪。中元普渡祭拜供品百百種，但每種都有祈求平安順利的意涵。但南投縣政府日前在台灣中部最重要的電視轉播站「集集大山電視轉播站」普渡時，在滿滿的祭拜供品中，出現令人驚艷還摸不著頭緒的「靠得住衛生棉」、「口罩」等，祈求訊號「靠得住」、「罩得住」，器材運轉順利，轉播正常。

據了解，集集大山電視轉播站，位在海拔1,392公尺的高山，提供南投縣7個鄉鎮及鄰近雲林縣2個鄉鎮，共約8萬戶民眾收看數位電視的電視轉播站，具有在民生及救災上具有極度重要性。

今年中元普渡，縣府除了準備豐富的祭品外，還特地準備了靠得住衛生棉、綠色乖乖及蘆筍汁，祈求普渡公及好兄弟能夠保佑轉播站電視訊號發射設備能夠靠得住、乖乖運作、路況也能順暢。

據了解，縣府大量蒐集網民意見，發現其實也相當有趣且有意義，於是參考辦理。希望利用供品的諧音，能讓轉播站運作與電力系統保持通暢，希望轉播站能夠乖乖，也要能夠靠得住。」