日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司確認將於今（24）日下午1時（台灣時間中午12時）開始排放核處理水。稍早媒體也公開核處理水排海前的準備畫面。

東京電力公司已準備就緒，將於台灣時間24日中午12時排放核處理水。

根據日テレNEWS，經營福島核電廠的東京電力公司（TEPCO）從22日開始用海水稀釋部分核處理水，並檢查水中的氚濃度是否符合預期標準。24日上午東電進行最終確認，稀釋作業已按計畫執行，天氣和海象也沒有問題，確定在下午將核處理水排入大海。

預估首批核處理水排放量約為7800噸，將利用17天完成排放。同時東電也收集第一時間入海的處理水進行分析，預計最快27日公布氚濃度。

福島第一核電廠在311大地震中被海嘯重創，引發爐心熔毀，不得已只好引海水冷卻，卻也製造出大量污染水。截至今年3月，第一核電廠內已有1061座核廢水儲存槽。按照東電計畫，今年將分四次排放核處理水，總排放量約3萬1200噸，相當於30座貯存槽。而若要將所有處理水排放完畢，預計排放期將持續30年。