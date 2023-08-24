美國整體商業活動在8月份幾近停滯，受此影響，美國10年期公債殖利率大跌超過11個基點，至4.21%。該指標債息在周一升至4.35%，創下2007年以來新高。

周三收盤，道瓊指數漲184.15點或0.54%，報34,472.98點。標普500指數漲48.46點或1.10%，報4,436.01點。那斯達克指數漲215.16點或1.59%，報13,721.03點。費城半導體指數漲74.32點或2.11%，報3,602.01點。

標普500指數11大類股普遍收高，僅能源股跌0.30%。科技股漲1.92%，通訊服務類股漲1.90%，表現最佳。

重磅級科技股全漲，蘋果漲2.19%，微軟漲1.41%，亞馬遜漲0.95%，Alphabet漲2.55%，特斯拉漲1.57%。

輝達上漲3.17%，收在471.16美元。被喻為AI晶片王的輝達將在盤後發布第二財季（截至7月30日）財報，分析師普遍看好其營收獲利都將較上年同期大幅成長。

在AI帶來的樂觀前景推動下，輝達今年以來股價已經上漲超過220%，是表現最好的標普500指數成分股。投資人想從輝達的財報判別這股AI趨勢是否還有更多動能，如果沒有，那麼美股8月的低迷走勢恐將延長。

台股ADR全漲，台積電漲2.15%，日月光漲3.37%，聯電漲1.63%，中華電信漲0.25%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲1.53%。

市場高度關注的焦點還有聯準會周四在懷俄明州傑克森霍爾舉行為期兩天的央行年會，聯準會主席鮑爾將於周五發表談話，投資人將從中尋找與利率走向相關的線索。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為3.74：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.07:1。

標普500指數有8檔成份股創下52周新高、10檔創新低。那斯達克指數有46檔成分股創52周新高、156檔創新低。