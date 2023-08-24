高雄「大港閱冰」冰品嘉年華日前登場，高雄市長陳其邁親自前往會場與民眾共襄盛舉，不過國民黨高雄市議員白喬茵質疑，該活動的預算從去年的66萬暴增至今年的200萬，但去年有50攤特色市集，今年僅剩「超過45家特色冰品與餐車店家」，且接下案子的公司負責人，竟與民進黨立委趙天麟的活動執行長同名同姓，讓白怒嗆「這些錢都跑去哪裡了呢？說好的200萬擴大辦理呢？」

白喬茵昨（23）日在臉書表示，因高雄前陣子才發生冰品中毒事件，她因此特別針對大港閱冰活動進行把關，本次活動店家都把冰箱用好用滿，顯見市府有針對食安部分加強要求，不過還是有一些沒做好的地方，如販賣區與座位區之間會經過沒帳篷的地方，但因活動遇上大雨，民眾只能被迫吃加了雨水的冰品，引起不小的怨言。

「說好的200萬擴大辦理呢？」白喬茵指出，去年大港閱冰活動的預算是66萬元，宣傳時稱有「50攤特色市集、30種冰品選擇、4大現場街舞表演」，而今年編列了200萬元的預算，且活動結束後還追加要錢，但卻只剩「超過45家特色冰品與餐車店家」，讓她質疑「為什麼攤販數量變少結果預算多了快四倍？這些錢都跑去哪裡了呢？」

白喬茵更爆料，今年大港閱冰活動僅「大隱整合行銷工作室」1間廠商投標，但經她追查後發現，此公司的業績有約7成都是來自高雄市政府的標案，且該公司負責人竟與趙天麟的活動執行長同名同姓，希望趙能夠出面說明到底是不是同一人。

白喬茵強調，高雄市舉辦各式各樣的觀光活動促進商業跟觀光，她都相當樂見，但她會監督每一筆錢的花費效益，「請觀光局說清楚，比起去年66萬，今年增加的活動預算用在什麼地方？以及告訴我們，為什麼「大隱整合行銷」可以長期拿到那麼多觀光局的活動標案？」