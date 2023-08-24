新北市20歲游姓男子因毒品案遭到新北市地檢署通緝，為了躲避查緝，他不辭路遠從新北市跑到高雄來工作，23日晚間因為肚子餓騎朋友的機車出門，沒想到朋友的後車燈竟然壞掉，引起警方注意，警方在查證身分時意外發現游男的被通緝身分，讓游男無奈地說「該面對的還是要面對」。警方隨後依違反毒品危害防制條例通緝罪嫌送辦。

游姓男子與朋友23日晚間悠閒地騎在鳳山區海洋二路上，心心念念著要去夜市買晚餐來吃，沒想到幾聲鳴笛聲震碎他的晚餐夢，更讓他與夜市晚餐再也無法相見。

原來游男是新北市的毒品通緝犯，為了逃避追緝，不辭辛勞的從新北南下高雄工作，當日晚間他騎著朋友後車燈壞掉的機車上路，引起警方關注，員警上前攔查時，游男還故作鎮定地將身分證字號報給員警，員警一看到游男被通緝的資訊，馬上要游男蹲下。

警方詢問游男住哪？他表示自己住在三民區，員警疑惑的詢問「為什麼是新北通（緝）」，游男仍理直氣壯的回答自己是下來「工作」的，當場被員警上銬逮捕。

從北跑到南，沒想到仍逃不過法網的游男無奈地說「該面對的還是要面對」。警方依違反毒品危害防制條例通緝罪嫌送辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！