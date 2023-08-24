輝達（Nvidia）周三財報開出亮眼數據，盤後股價大漲9%，有望再次成為AI救世主。分析師陸行之提到，輝達已是數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主，有望加單台積電，但市場歡欣鼓舞之際，要小心利多出盡。

根據輝達財報，第二季包含AI晶片在內的資料中心營收達103.2億美元，季增141%，年增171%，整體第二季營收為135.1億美元，年增101%、季增88%，創下歷史新高紀錄也優於華爾街預期水準。

從這些數據來看，陸行之認為，輝達成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主，但也市場會思考誰以後能分一杯羹。此外，輝達開出的第三季財測也優於市場預期，預估營收能達到160億美元、季增16至21%、年增170%的水準。

對此，陸行之表示，「主要超預期應該還是來自於全球客戶對AI伺服器及LLM大型語言模型的大幅投資，這將讓輝達第三季整體庫存持續降低。」看好輝達繼續加單台積電的7nm及4nm CMOS及CoWoS製程。

即使如此，陸行之也提醒，全球投資人瘋狂追逐輝達到高風險區間之後，市場會持續關注輝達的上下游產業鏈、各種AI應用及競爭者，「要關注AMD的MI300/300X 軟體發展是否夠快，雲服務廠商是否有能力採用。」

陸行之提到，接下來需要注意的地方還包括，超微能否擠出一些台積電的CoWoS產能，且風險是到底有多少短單、急單是來自大陸客戶和車用晶片需求。