「啦啦隊文化」近日在台灣掀起熱潮，捧紅不少啦啦隊女神包含峮峮、林襄、籃籃等，她們除了本業外，也接了不少廣告代言，甚至開始參與娛樂圈，成為節目主持人與來賓。外界相當好奇啦啦隊女孩的真實收入，想不到網友挖出味全龍小龍女琪琪近日的訪談，她爆出啦啦隊淡季時的「超低月薪數字」，嚇壞許多網友：「就是跳一個紅的機會！」

有網友在PTT上以「驚！職棒啦啦隊員薪水居然是這樣」為題，並寫道最近看到味全龍小龍女琪琪的受訪影片，她透露這份工作看來光鮮亮麗，但其實有許多不為人知的辛苦，除了要吹日曬淋雨，可能會中暑、發燒、重感冒，「薪資也很不穩定，是以場記算有跳才有錢，遇到11月-3月休賽季的時候都是沒有收入的」，而淡季要自己出去外面找活動接，像是直播、上節目、春酒、尾牙、展場等，「努力一點的話會有6萬，活動少一點大概2萬內，很不穩定。」

該網友寫下心得，表示自己知道職棒啦啦隊薪資是以場計算，透露10年前2013年中職啦啦隊元年LMG是一晚5000元，不知現在啦啦隊跳一晚多少錢，「林襄、李多慧、峮峮那類聲量頂級的啦啦隊員有一堆代言，每月賺的錢一定多到爆，但沒想到聲量比較普通的職棒啦啦隊員每個月居然只有2-6萬而已。」

文章一出，立刻引發許多網友熱議：「大概一年有得跳的場數30-40場，40場收入20萬當然不多」、「撇除最頂的那幾個，這工作本來就是出來刷臉打開知名度後，賺其他業配代言」、「職棒啦啦隊是賺曝光度的.... 副業外務才是真正賺錢的」，此外，最近正在徵人的台鋼啦啦隊「Wing Stars」發布招聘訊息，保證年薪50萬曾被網友認為太低，在得知啦啦隊平均年薪後，被網友認為：「所以台鋼保底50萬是真的佛心」