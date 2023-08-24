輝達周三盤後漲近10%，站上516美元，再創歷史新高，使其市值暴增約1,100億美元，達到1.27兆美元，進一步擴大其作為全球最高身價晶片製造商的領先地位。

目前標普500指數期貨漲0.52%，那斯達克100指數期貨漲近1%，預告周四美股可望走高。

Insider Intelligence資深分析師Jacob Bourne表示，如果沒有輝達，這波科技股上漲可能就不會存在。現在最大的問題是輝達能否一直超越不斷提高的期望。

輝達再度令人驚豔的財報與財測重新點燃投資人的樂觀情緒。大型科技股與AI相關股亦同步走高，除了輝達市值爆增逾千億美元之外，其他AI概念股市值亦激增超過700億美元。

微軟和Meta Platforms盤後漲逾2%，而谷歌母公司Alphabet盤後漲近1%。AI軟體公司C3.ai盤後勁揚5.6%，最近推出自家AI平台的Palantir Technologies漲近5%。

AI相關零組件製造商亦走高，超微（AMD）和博通（Broadcom）均漲逾3%，邁威爾科技（Marvell Technology）漲5%，美超微電腦（Super Micro Computer）大漲逾8%。

根據那斯達克交易所報價，台積電ADR盤後大漲4.60%，報96.48美元。

稍早前輝達公布第二財季（截至7月30日）營收季增88%、年增101%，為135.1億美元，遠超出市場預估的112.2億美元。毛利率從上年同期的45.9%大幅升高至71.2%。調整後淨利年增422%，為67.4億美元。經調整後每股盈餘年增429%，為2.70美元，超出市場預估的2.09美元。

就事業部門來看，數據中心事業營收年增171%，遊戲部門營收年增 22%，專業視覺化部門營收年減24%，車用部門營收年增15%。

輝達預估第三財季營收為160億美元加減2%（約年增170%）超出市場預估的126.1億美元。該公司預估調整後毛利率升至約72.5%。