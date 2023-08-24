大陸《環球時報》24日報導，美國政府22日宣布，總統拜登計畫出席印度新德里下個月舉行的二十國集團（G20）峰會，將敦促改革國際貨幣基金（IMF）和世界銀行，以更好地滿足開發中國家需求。美國國家安全顧問蘇利文指稱「一帶一路」倡議具有「強制性和不透明性」，外媒此解讀稱，美國對兩金融機構改革是「瞄準中國」「尋求提供替代中國貸款的方案」。中國大陸外交學院國際關係研究所教授李海東指出，美國官員抹黑中國大陸「一帶一路」倡議正值外界熱議美國商務部長雷蒙多將於27日至30日訪華之際。美國一邊派高級官員訪華，一邊不斷操弄「中國威脅論」「恐中論」，以至於外界看美國外交時，都會意識到所有動作都是圍繞在如何與中國大陸競爭中取得優勢地位而設計。

《環時》報導，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，IMF和世界銀行實際上都是由美國掌控，許多國家多年來都在呼籲改革這兩個機構，因此拜登的做法也算是對其他國家呼聲的一種回應。

高凌雲說，美國試圖再次給「一帶一路」倡議潑髒水。事實上，中國大陸「一帶一路」倡議在這十年裡的全球關注度顯著上升，參與的國家、特別是開發中國家普遍認為這一倡議確實給它們帶來了機遇。「世界銀行、IMF和『一帶一路』倡議完全不是一回事。」高凌雲表示，「一帶一路」合作的重點是「五通」（政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通），IMF則是旨在維持全球金融穩定，世界銀行是要推動開發中國家的發展。「美國的改革提議值得關注，改革能否呼應開發中國家的需求需要打上問號。」

《環球時報》報導，美國一邊持續「抹黑中國」，一邊派遣高級官員訪華。本月底，美國商務部長雷蒙多將展開為期4天的中國大陸之旅。

「雷蒙多訪華表明美國保持了與中國高層交流的勢頭，這對於雙方在不同領域構建溝通管道是有幫助的，對化解彼此分歧是有益的。然而，美國針對中國的不友好言行始終沒有停止過。」李海東說，透過派高官到訪中國大陸，美國試圖塑造一個管控分歧、避免失控狀況和衝突發生的所謂負責任的形象，但整體而言，中美關係的不確定性依然很大，其主要原因在於美國欠缺合作誠意，反而總是將競爭的弦繃得很緊。