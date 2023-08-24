一架私人飛機23日晚間墜毀俄羅斯，俄國官方稱乘客名單中包含瓦格納首腦普里格津。

一架私人飛機昨（23）日晚間墜毀在俄羅斯，釀成10人死亡，俄羅斯官方指出，乘客名單中包含瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），不過未證實普里格津是否真的上飛機。值得注意的是，名單中除了普里格津外，還包括他的副手烏特金（Dmitri Utkin）。

En el avión estrellado viajaba la cúpula del grupo Wagner



Aparte de Prigozhin y su mano derecha, Dmitri Utkin, los otros cinco pasajeros serían también miembros del grupo de mercenarios, que reanudó recientemente sus operaciones en el continente africano. /cvml pic.twitter.com/xmMLzH8gpX — DW Español (@dw_espanol) August 23, 2023

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯緊急服務部門昨日晚間指出，一架從莫斯科飛往聖彼得堡萊格賽（Embraer Legacy）的私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀，釀成機上10人死亡，俄羅斯聯邦空中交通局（Federal Agency for Air Transport）後續發布聲明指出，乘客名單中包含瓦格納（Wagner）首腦普里格津。

一架私人飛機23日晚間在俄羅斯墜毀，俄國官方稱，乘客名單包含瓦格納首腦普里格津。（資料照／路透社）

《紐時》指出，至今俄羅斯官方「並未證實」普里格津是否就在失事飛機上，另據CNN報導，目前已知至少2個與瓦格納有關的Telegram帳號稱普里格津罹難，其中一個是追隨者眾多的俄國Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深研究員吉爾斯（Keir Giles）接受美聯社訪問時警告，要謹慎看待普里格津死訊的相關報導，他說許多人已改名為普里格津，以混淆他的行蹤。

一架私人飛機23日晚間在俄羅斯墜毀，俄國官方稱，乘客名單包含瓦格納首腦普里格津。（圖／路透社）

除了普里格津，俄羅斯聯邦空中交通局公布的乘客名單中還包含普里格津的長期副手烏特金。

烏特金與瓦格納傭兵團的成立密不可分，瓦格納是在2014年普丁首度揮軍攻打烏東時形成，當時瓦格納的指揮官就是烏特金，傭兵團取名瓦格納就源自於烏特金的軍事呼號，據悉呼號取名瓦格納是取自於希特勒最愛的作曲家華格納（Richard Wagner）。

En el avión también se encontraba Dmitri Utkin, número 2 de Wagner.



Esta sí es la primera acción de Putin que se puede considerar una desnazificación. pic.twitter.com/3Isd391Syb — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 23, 2023

烏特金生於1970年，曾參與俄羅斯在車臣地區的兩次衝突，並在俄羅斯軍事情報局（GRU）任職至2013年，後續他指揮一支俄羅斯特種部隊（Spetsnaz），取得中校頭銜。

An Bord des Flugzeugs soll neben Prigoschin auch der Neonazi-Wagner-Führer Dmitri Utkin gewesen sein, der nun tot ist.



Es ging nichts Wertvolles verloren. https://t.co/7hIyMTC82v — Anna news (@Anna_Lena2022) August 23, 2023

烏特金曾被稱作是「瓦格納創辦人」多年，不過荷蘭調查媒體「冒險者」（Bellingcat）2020年指出，公開數據顯示烏特金並未主導成立瓦格納，普里格津也在去年首度坦承自己才是瓦格納的創辦人及首腦。