巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在金磚國家（Brics）領袖峰會上發言，表明巴西對俄烏衝突保持中立公正的立場。

金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，峰會於22至24日於南非大城約翰尼斯堡舉辦。

除俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以遠端方式參與外，魯拉、南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）、中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）都親自出席峰會。

魯拉今天的發言同時向美國、西方、聯合國和俄羅斯做出批評並傳達訊息。

首先，魯拉選擇在蒲亭透過視訊在峰會上對成員國領袖發表演說前發言，想向西方表明，俄烏衝突議題在金磚國家集團中不是禁忌，且魯拉對此議題有獨立的看法。

魯拉說，金磚國家不能避免提及當前世界的主要衝突，因為其正在烏克蘭發生並影響全球，而巴西具有捍衛主權、領土完整以及聯合國所有宗旨和原則的歷史立場。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）報導，魯拉這些話被理解為對俄羅斯的批評，因為巴西是金磚國家中，唯一在聯合國投票中譴責俄羅斯入侵和侵犯烏克蘭領土完整的國家，而南非、印度和中國都投棄權票。

魯拉避免評論俄烏衝突的原因，而是更多地關注戰爭在全世界引起的後果，特別是在貧窮和發展中國家。魯拉還呼籲俄羅斯和烏克蘭雙方立即停火，展開和平談判。

魯拉的發言不但減少與蒲亭的潛在摩擦，更合蒲亭的心意，這一提議將「凍結衝突」，但在最終談判結束前，俄羅斯軍隊將繼續留在烏克蘭，而基輔則完全不接受。

蒲亭在魯拉之後發言，為俄羅斯發動戰爭的立場辯護，並再次將衝突歸咎於西方，他說：「俄羅斯在烏克蘭的行動只是為結束西方對頓巴斯（Donbass）人民發動的戰爭。」

蒲亭還感謝金磚國家集團成員國採取積極措施，試圖結束這種局面，以和平手段實現公正的解決方案。

魯拉沒有點名任何國家，對西方和國際組織採取更為批評的語氣，將部分責任推給他們，並表示金磚國家的立場不同。

魯拉說：「在短短幾年內，世界從良性多極化退回到冷戰時期和地緣政治競爭的過時心態，這是一種產生巨大不確定性並侵蝕多邊主義的愚蠢行為。」

金磚國家經常將這種「冷戰思維」歸咎於美國及其西方盟國的行動。例如中國就不斷提出這種批評，習近平也在金磚國家峰會上重複此論調。

魯拉還趁機批評聯合國、安理會和國際機構，稱烏克蘭戰爭凸顯安理會的局限性，金磚國家必須成為促進世界理解與合作的新力量。（編輯：張芷瑄）1120824