日本是臺灣人最愛的出國旅行地之一，據日本觀光廳公布今年第二季訪日外國人的消費金融數據顯示，臺灣人更是排名第一。一般海外旅遊消費時多數習慣使用信用卡或現金付款，使用信用卡除可享有刷卡優惠外，也可以免除攜帶零錢的困擾，但在日本境內有很多商圈、餐廳或小型商店無法接受信用卡，為解決此痛點並滿足顧客支付需求，玉山攜手在日本擁有410萬家特店通路的掃碼支付業者PayPay，當玉山顧客到日本旅遊時，只要看到商家擺放PayPay的QR code，即可透過玉山Wallet App，啟用玉山電子支付進行掃碼支付，每筆交易除了不用負擔1.5%的跨國交易手續費外，還可享有以優惠匯率即時換算為新臺幣金額進行扣款，讓消費者不用擔心匯率波動的風險，優化非現金支付體驗。

玉山銀行持續發展創新的支付功能，以玉山Wallet整合多元支付工具，積極推出境內及境外收付服務。在境內支付方面，是首家以綁定信用卡即可至臺灣Pay或TWQR標章商家消費的銀行業者，今年8月再推出掃碼繳費的全新功能，可掃描多達7800項水、電、瓦斯、電信費等生活帳單QR Code進行繳費；在跨境支付方面，與國際支付業者合作，提供臺灣消費者可於淘寶、天貓、Google Play等海外網購及日本實體通路支付時，享有便利且安全的跨境付款體驗。