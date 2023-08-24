中元節即將到來，民眾開始準備中元普渡要拜的食物，但一名消費者為普渡買整箱泡麵，打開卻是瑕疵品，醬料包破損爆開，上網詢問這還能吃嗎？內行人急勸泡麵瑕疵品不能吃，有細菌滋生，吃了問題很嚴重。

一名消費者為普渡買整箱泡麵，打開卻是瑕疵品，醬料包破損爆開。(翻攝自7-11全家 各超商新品資訊共享FB)

一名網友日前在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文，在超商購買整箱泡麵，卻出現瑕疵品，問大家會怎麼處理？感嘆因應普渡拜拜才會整箱一次買，「期間限定…想吃個泡麵也拿到瑕疵貨」。從照片能看到，瑕疵品的醬料包有破洞，醬料跑出來，撒在麵體及粉包上。

照片一出後，不少過來人分享處理經驗，「打給廠商！ 我嫂嫂買6碗有4碗都是右邊那款有瑕疵的。廠商會派專員到家裡一趟，會補你東西」、「我之前遇過好幾次買到有問題的泡麵，只要去那間公司網站上寫信描述，通常隔天會打來詢問，之後會派貨運拿回商品及補償。至於什麼時候買都無所謂，不看發票」。

還有內行人提醒，這種有瑕疵的泡麵千萬別認為是小問題就照吃，「爆開醬包的真的請別吃，生菌都是激增的吃壞肚子只是小事，有問題就跟原店家換」、「應該要退掉，醬包溢出是品管有問題，怕會有細菌滋生，這很嚴重」。