現在正值農曆7月「鬼月」，台北霞海城隍廟第7代子孫486先生提醒，今年鬼月極凶，切記「3做3不做」，可以祭改、求元辰以及在身上放平安符；不要太晚回家、不吹口哨、不掛風鈴。另外拜好兄弟應在門口「朝外拜」，千萬不要在家裡拜，否則可能引鬼上門，祂們賴著不走就慘了。

486先生在臉書發文表示，今年是60年一遇極凶「黑兔年」，鬼月有「3做3不做」，呼籲民眾一定要確實執行，3件可以做的事包括祭改、求元辰以及身上放平安符；3不則是不要太晚回家、不吹口哨、不掛風鈴。

486先生表示，鬼月祭改可以消災解厄、趨吉避凶；求元辰可以使元神明亮、生命力更旺盛。

至於公司行號、住家拜好兄弟也有禁忌，486先生特別提醒，一定要在門口「朝外拜」，千萬不要在家拜，「鬼會到你家，萬一賴著不走就慘了。」

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