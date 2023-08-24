Watch Wagner’s Boss Yevgeny Prigozhin Plane Crash In Russia pic.twitter.com/s0dW7n5pNJ — Funny Man (@mrfunny____) August 23, 2023

曾在6月時發動武裝叛亂的俄羅斯瓦格納集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin），今（24）日疑似墜機身亡，外媒更認定是俄總統普丁下手。消息一出引發國內網友熱議，不少人更直呼想起了同樣涉入政變、後在逃亡期間墜機身亡的中共元老林彪。

根據《俄新社》引述報導，一架載有10餘人、從莫斯科飛往聖彼得堡的Embraer-135型私人飛機，在莫斯科北方的特維爾（Tver）地區墜毀，導致成員全數罹難，而普里格津在名單之上。另外，根據航班追蹤網站Flightradar 24資訊顯示，與普里格津有關的另一架飛機已降落在其他地點。

此消息一早就在PTT引發熱議，大批鄉民們更直說「現代版林彪」、「俄國林彪」、「這劇本從林彪那拿的吧」、「從古至今有哪個人造反造一半還善終的」、「秋後算帳大家也早就知道，只是來得有點早」、「真的不意外」、「得罪了方丈還想走」、「要玩就玩到底，哪有打到京城收手的」。

圖為1966年夏，毛澤東（左）與林彪（右）在天安門城樓上。（中時資料照）

林彪是大陸第一代主要領導人，曾先後擔任大陸國務院副總理、國防部長、中共中央軍委第一副主席等重要職務，一度被視為大陸前領導人毛澤東的接班人。不過，林彪後來指使兒子林立果等人制定「571工程紀要」，計畫武裝推翻毛澤東，計畫曝光後，林彪帶著林立果與妻子葉群搭機逃往蘇聯，但飛機因不明原因在蒙古墜毀，導致林彪一家身亡。